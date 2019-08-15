Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости 16:39
Инвесторы в четверг с тревогой следили за новостями с зарубежных рынков. В первой половине дня рубль обновил минимумы за несколько месяцев. К 13.45 мск курс доллара вырос на 55 коп. до 66,57 руб. – выше он был в начале мая.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ России
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 20:19
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
Обновлено в 09:27
Авто
Honda обновила хэтчбэк Honda Civic
Обновлено в 14:14
Технологии
В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Здоровье
Работа в офисе приведет вас в «могилу»
Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
КНДР произвела очередной запуск снарядов в сторону Японского моря
Снаряды были запущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, передает ТАСС.
Обновлено в 21:07
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Экономика
Почему упал российский рынок страхования жизни
За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос.
Обновлено вчера в 02:46
Наука
Безработица и власть машин: каким будет мир в будущем
«Homo Deus» является своего рода продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее.
Обновлено в 08:14
Единоборства
Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Экономика
Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день
Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США.
Обновлено в 17:43
Общество
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено в 20:52
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Авто
McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO
Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено 13 августа в 11:12
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено в 15:55
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено в 20:42