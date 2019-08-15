Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости 07:22
Последний раз за евро давали более 74 руб. еще в начале апреля. Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
Обновлено в 07:03
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Происшествия
В президентской комиссии похвалили мастерство и мужество пилотов А321
Экипаж лайнера Airbus A321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, в почти безвыходной ситуации проявил мужество и мастерство, заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 10:01
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Происшествия
Около Жуковского нашли нелегальную свалку после ЧП с Airbus
Airbus «Уральских авиалиний» после взлёта из Жуковского столкнулся со стаей птиц и произвёл вынужденную посадку на кукурузное поле.
Обновлено в 13:23
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
Обновлено в 13:26
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Космос
Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь
Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
Обновлено в 09:47
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Кино
Кассовые сборы фильмов Marvel превысили $5 млрд
Обновлено в 03:29
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыхать
В Кирове мать двухлетнего ребенка призналась в его убийстве. Об этом сообщили в четверг в СУ СКР по Кировской области.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Иран представил модернизированный радар «Falagh» для своего ОПК
Генеральный штаб ВС Ирана на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами представил усовершенствованную радиолокационную станцию «Falagh» для обнаружения воздушных угроз.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке
Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона.
Обновлено в 14:36