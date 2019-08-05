Финансы
Курс евро превысил 73 рубля впервые с середины июняDaily Storm вчера в 13:28
Курс евро превысил отметку в 73 рубля впервые с середины июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20:19 мск 5 августа один евро стоил 73,29 рубля.
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Общество
Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Космос
SpaceX наладит регулярные запуски микроспутников по цене $2,25 млн
Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.
Обновлено в 00:48
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири
Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кубани
Два человека погибли при столкновении большегруза и отечественного автомобиля на трассе в Темрюкском районе на Кубани, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Экономика
МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть
Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
«Спартак» разгромил чешское «Динамо» в контрольном матче
Московский "Спартак" победил "Динамо" (Пардубице) в матче хоккейного турнира в Чехии.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс воссоединилась с детьми после лечения
Обновлено в 01:36
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский снова стали семьей
Рита Дакота и Влад Соколовский отпраздновали годовщину своего расставания.
Обновлено в 01:05
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено вчера в 15:04
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20