Финансы

Биржевой курс евро вырос до 73 рублейАргументы и Факты 15:04

Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года. Курс американского доллара при этом снизился на 11 копеек, до 65,16 рубля. К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.
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