Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублейАргументы и Факты 15:04
Курс единой европейской валюты на торгах на Московской бирже сегодня вечером, 5 августа, поднимался до 73 рублей, что произошло впервые с 13 июня нынешнего года. Курс американского доллара при этом снизился на 11 копеек, до 65,16 рубля. К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Происшествия
Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов
Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов.
Обновлено в 15:58
Космос
Открыт новый тип переменных звезд
Обновлено 02 августа в 11:08
Происшествия
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Экономика
Петербургские власти решили продать акции авиакомпании «Россия»
В понедельник, 5 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены продать принадлежащие им 25% акций авиакомпании «Россия».
Обновлено в 12:43
Происшествия
СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:56
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Число российских туристов в Грузии сократилось, но незначительно
По словам главы ведомства, количество гостей из РФ, прибывших на самолетах, обрушилось на 48,8 %, зато поездок на сухопутном транспорте стало больше на 7 %. Квривишвили, рассказала, что в начале года в Грузии рассчитывали, что в июле страну посетит рекордное количество россиян, но из-за введенного 8 июля запрета на прямое авиасообщение и продажу путевок масштабным планам не суждено было сбыться.
Обновлено в 07:52
Политика
В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам
В США приговорили к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Цезаря Сайока, который отправил ряду политиков посылки с самодельными бомбами.
Обновлено в 16:29
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая
Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.
Обновлено в 07:15
Политика
Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Бавария» может подписать брата Сане
Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане.
Обновлено в 11:39