Финансы

Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50

Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.
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ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,05% ДО 64,05 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,0% ДО 71,70 Р

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Российская нацвалюта укрепляется, курс доллара — ниже 64 рублей

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Рубль прибавляет на дорожающей нефти, доллар уже дешевле 64 руб

ПРАЙМвчера в 10:05
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«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

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«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
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УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Политика

В Кремле заявили о стагнации минских соглашений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в процессе выполнения минских договоренностей наблюдается полный застой.
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Происшествия

Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Авто

АвтоВАЗ запустил производство Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

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Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
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Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
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Бузова заявила, что стала популярнее Путина

Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес

«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини

Обновлено в 05:18
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

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Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
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Шоу-бизнес

36-летняя звезда «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой

36-летняя актриса, певица Ирина Медведева решила поделиться с поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 05:49
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Общество

В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти

Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Общество

Росконтроль проверил эскимо на палочке

Обновлено в 03:36
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
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