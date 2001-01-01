Курс европейской валюты серьезно снизился на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 1 июля. Евро подешевел более чем на одну копейку, или на 0,44%, опустившись до 2,3149 белорусского рубля за один евро.

Происшествия В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.

Политика Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Армия и оружие Разведка США назвала проблему ракет «Авангард» Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна.

Футбол «Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля» "Саутгемптон" выкупил у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингса. С 26-летним футболистом подписан контракт до 2022 года.

Авто АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta Стоимость седанов Vesta и Granta поднимется на 0,8% и 1,1% соответственно, а за Largus будут просить на 0,2-1,5% больше.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Наука На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Происшествия В петербургской квартире нашли полуметрового питона В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.

Гаджеты Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская Samsung вернула себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов.

Политика Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Происшествия В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.