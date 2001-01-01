Финансы
Курс евро упал на торгах 1 июляКП - Беларусь 06:30
Курс европейской валюты серьезно снизился на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 1 июля. Евро подешевел более чем на одну копейку, или на 0,44%, опустившись до 2,3149 белорусского рубля за один евро.
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