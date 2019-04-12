Финансы

Курс евро упал до минимума за годРБК 09:40

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
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Евро подешевел до трехнедельного минимума на фоне опасений за рост ВВП еврозоны

ПРАЙМ11:54

Эксперты ждут дальнейшего укрепления рубля из-за дорожающей нефти и снижения риска санкций

ТАСС12:09

Курс евро достиг минимальной отметки с начала года

Взгляд.ру09:15

Курс евро обновил минимум 2019 года

iReactor10:01

Курс евро обновил минимум 2019 года

RT на русском08:57

Курс евро упал ниже 71,5 рублей. Такого не было с весны прошлого года

РБК13:14

Курс доллара потерял три копейки в начале торгов

Народные новости03:07
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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.
Обновлено в 16:21
Политика

Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Вооруженных джихадистов задержали в Приморье

При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Космос

Карутин пока продолжает выполнять функции генконструктора системы ГЛОНАСС

Сергей Карутин, возглавивший в марте АО "Роскартография", сообщил во вторник, что пока продолжает выполнять обязанности генерального конструктора системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Барселона» обыграла «Алавес» в матче Примеры

Обновлено в 18:45
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Обновлено в 07:25
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Турция пообещала закупить F-35 в другой стране при отказе США

В случае отказа США от поставок истребителей пятого поколения F-35 Турция намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране.
Обновлено в 17:08
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Авто

Обновленные Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными

Сегодня стало известно, что обновленные модели Hyundai Sonata и Kia Optima в дальнейшем получат систему полного привода.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье

Сгорели 8021 тонн кормов и порядка 350 тонн зерновых культур, сообщил 24 апреля Минсельхоз края.
Обновлено в 21:14
Экономика

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Космос

Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Обновлено в 20:26
Политика

США построят ледокол тяжелого класса

Стало известно, что министерство обороны США заключило контракт на строительство ледокола тяжелого класса.
Обновлено в 21:15
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Общество

В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Культура

Ушел из жизни создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Кино

Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»

Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
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