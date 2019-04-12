Финансы
Курс евро упал до минимума за годРБК 09:40
Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.
Обновлено в 16:21
Политика
Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Вооруженных джихадистов задержали в Приморье
При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Космос
Карутин пока продолжает выполнять функции генконструктора системы ГЛОНАСС
Сергей Карутин, возглавивший в марте АО "Роскартография", сообщил во вторник, что пока продолжает выполнять обязанности генерального конструктора системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Барселона» обыграла «Алавес» в матче Примеры
Обновлено в 18:45
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Турция пообещала закупить F-35 в другой стране при отказе США
В случае отказа США от поставок истребителей пятого поколения F-35 Турция намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране.
Обновлено в 17:08
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Авто
Обновленные Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными
Сегодня стало известно, что обновленные модели Hyundai Sonata и Kia Optima в дальнейшем получат систему полного привода.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье
Сгорели 8021 тонн кормов и порядка 350 тонн зерновых культур, сообщил 24 апреля Минсельхоз края.
Обновлено в 21:14
Экономика
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено в 10:29
Политика
США построят ледокол тяжелого класса
Стало известно, что министерство обороны США заключило контракт на строительство ледокола тяжелого класса.
Обновлено в 21:15
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду
Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Кино
Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»
Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45