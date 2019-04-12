Курс евро упал до минимума за годРБК 09:40

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.

Курс евро упал до минимума за год

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