Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до 4-х дней
В беседе с изданием «Известия» Варшавская выразила уверенность, что сокращение рабочей недели возможно, но судя по российским реалиями, это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.
Обновлено 13 августа в 10:35
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
Археологи нашли в Кремле следы пожара времен набега Девлет-Гирея
Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.
Обновлено в 07:10
Футбол
Кэмпбелл ушёл с должности наставника клуба четвёртого дивизиона
В четверг 44-летний специалист остался без работы, уйдя с должности наставника клуба четвёртого дивизиона "Маклсфилд Таун".
Обновлено в 17:41
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море
Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота отработал подводные стрельбы из специального оружия.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Месье, известный как "Маршал" или "Лис", ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.
Обновлено в 16:06
Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Общество
В Милане запретили прокат электросамокатов
В конце июля власти Милана начали тестировать новые меры, которые позволяют ездить на самокатах со скоростью до 6 км/ч в пешеходных зонах, но запрещают езду на них по тротуарам.
Обновлено в 14:51
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено в 12:27
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Политика
Общение российских ученых с иностранцами взяли под контроль
Российским ученым ходить на встречи с иностранными коллегами придется парочками, а после еще и писать подробные отчеты о встречах.
Обновлено в 08:33