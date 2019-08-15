Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

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Рубль подвела экономика

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Центробанк объявил о падении курса рубля в пятницу

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Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:25

Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

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Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАСС06:32

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

Газета.Ru12:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
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Появилось видео посадки самолета Airbus A321 в подмосковном поле

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Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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В беседе с изданием «Известия» Варшавская выразила уверенность, что сокращение рабочей недели возможно, но судя по российским реалиями, это вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

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Кэмпбелл ушёл с должности наставника клуба четвёртого дивизиона

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Обновлено в 17:41
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

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Обновлено вчера в 21:44
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Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота отработал подводные стрельбы из специального оружия.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Обновлено в 15:04
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Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Месье, известный как "Маршал" или "Лис", ранее был приговорен к четырем годам по делу о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, используемого в конфликтах, а также о поставках оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.
Обновлено в 16:06
Футбол

АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Авто

В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
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Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку на западе страны

Обновлено в 17:25
Финансы

Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США

"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
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«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Общество

В Милане запретили прокат электросамокатов

В конце июля власти Милана начали тестировать новые меры, которые позволяют ездить на самокатах со скоростью до 6 км/ч в пешеходных зонах, но запрещают езду на них по тротуарам.
Обновлено в 14:51
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"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
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В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
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Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе

Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).
Обновлено в 16:09
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Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Происшествия

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Общение российских ученых с иностранцами взяли под контроль

Российским ученым ходить на встречи с иностранными коллегами придется парочками, а после еще и писать подробные отчеты о встречах.
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