Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
Происшествия
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Здоровье
В молочной продукции 12-ти брянских предприятий выявили фальсификат
В выборку попали предприятия, где, по данным информационной системы "Меркурий", были зафиксированы несоответствия объемов поступающего молока и вырабатываемой готовой продукции.
Обновлено в 12:33
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:13
Кино
Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа»
В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Волейбол
В Москве пройдёт этап мирового тура по пляжному волейболу
Соревнования в рамках этапа мирового тура по пляжному волейболу начнутся в Москве 14 августа.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 10:37
Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла ЦСКА.
Обновлено в 15:07