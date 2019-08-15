Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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ОБЗОР – Рубль вечером стабилизируется при дешевеющей нефти

ПРАЙМ14:48

Почему рубль продолжает падать

News.ru09:36

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Взгляд.ру06:21

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

Газета.Ru12:31

Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАСС06:32

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русском06:16

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфакс06:37
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
Происшествия

А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

Обновлено в 01:21
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати

Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено в 08:39
Здоровье

В молочной продукции 12-ти брянских предприятий выявили фальсификат

В выборку попали предприятия, где, по данным информационной системы "Меркурий", были зафиксированы несоответствия объемов поступающего молока и вырабатываемой готовой продукции.
Обновлено в 12:33
Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Общество

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Обновлено в 08:53
Общество

ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Игры

Теперь облачные сохранения в Epic Games Store поддерживают 17 игр

Обновлено в 10:46
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено в 07:36
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:13
Кино

Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа»

В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Политика

Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»

Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Волейбол

В Москве пройдёт этап мирового тура по пляжному волейболу

Соревнования в рамках этапа мирового тура по пляжному волейболу начнутся в Москве 14 августа.
Обновлено вчера в 07:51
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 10:37
Футбол

УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла ЦСКА.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Матчи ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа самолета А321

Обновлено в 13:24
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