Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 12:03
Общество
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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
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Обновлено в 16:03
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Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
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Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
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Обновлено 13 августа в 22:29
Гаджеты
Realme снижает цены на все свои смартфоны в России
С 15 августа по 16 сентября цены на модели realme будут снижены у всех официальных партнеров – DNS, Tmall, Onlinetrade и Beru.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров А321
Обновлено в 15:15
Спорт
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Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
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Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Музыка
Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище
Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
На территории канадского национального парка Банф волк напал на спящих туристов. Об этом стало известно из сообщения CBC News.
Обновлено в 10:28
Футбол
Кононов рассказал о причинах смены имиджа
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, какие причины побудили его сменить имидж, передает корреспондент "Газеты.Ru" Андрей Сенченко.
Обновлено в 16:25
Авто
Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
Обновлено в 09:08
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Чечне погибли в ДТП шесть человек
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Обновлено вчера в 21:10
Экономика
В Госдуме оценили опрос о размере справедливой зарплаты в России
Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с ФАН прокомментировал данные опроса, согласно которому жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 14:16
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
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