Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс вчера в 06:35

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

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ТАССвчера в 06:32

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Газета.Ruвчера в 12:31

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Интерфаксвчера в 06:37

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новости14 августа в 11:20
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