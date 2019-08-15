Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:32, Ашберн
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Американский президент Дональд Трамп заявил о своем намерении провести телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.
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