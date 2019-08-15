Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:32, Ашберн
Футбол
Цорн рассказал об условиях выкупа Шюррле у «Боруссии»
Обновлено в 17:04
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу
Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Хоффенхайм» приобрел полузащитника «Зальцбурга»
Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
Обновлено в 09:49
Наука
Ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 13 августа в 02:55
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Космос
15 тульских пряников побывают в космосе
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти
Расчёты беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Западного военного округа провели учения на полигоне в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 14:42
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста Алексея Миняйло
Обновлено в 07:40
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Космос
Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации
Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.
Обновлено в 03:32
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Политика
Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином
Американский президент Дональд Трамп заявил о своем намерении провести телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.
Обновлено в 18:22
Интернет
Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
По данным источника, питерцы могут заплатить за игрока 3 млн евро. 24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
Обновлено в 18:07
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58