Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Обновлено в 14:54
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Футбол
Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»
Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».
Обновлено в 15:11
Футбол
В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара
Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара.
Обновлено в 12:52
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Наука
В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека
Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Политика
Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Жителя Перми приговорили к 16 годам тюрьмы за оскорбление судьи
Суд в Перми приговорил местного жителя к 16 годам и четырем месяцам колонии за оскорбление судьи.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57