Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Футбол Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив» Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».

Футбол В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Шоу-бизнес Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.

Наука В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Политика Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

Шоу-бизнес Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.

Происшествия Жителя Перми приговорили к 16 годам тюрьмы за оскорбление судьи Суд в Перми приговорил местного жителя к 16 годам и четырем месяцам колонии за оскорбление судьи.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.