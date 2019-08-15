Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru вчера в 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Происшествия
В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент РФ Владимир Путин указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Петербург, хотя изначально их планировалось провести в Челябинске.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Чистая прибыль «Эн+ Груп» по МСФО в первом полугодии снизилась на 23,2%
Чистая прибыль энергометаллругического холдинга "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,2% - до 796 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:48
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка.
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Транспорт
Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год
МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Гонщик с Малышева может быть сыном высокопоставленного росгвардейца
У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:29
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Политика
Советник Путина по экономике Глазьев уходит из Кремля
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Политика
Шумков представил Путину план, как вывести Зауралье из кризиса
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Джулия Ванг проведет операцию по половой коррекции
Стоит уточнить, что речь идет о психофизиологической необходимости для коррекции пола.
Обновлено в 04:30