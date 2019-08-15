Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

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Рубль подвела экономика

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Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии

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Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

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Центробанк объявил о падении курса рубля в пятницу

Свободная Пресса05:52
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе

Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.
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Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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В четверг, 15 августа, стало известно об отставке главы города Барнаула Сергея Дугина.
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Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

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В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком

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Обновлено в 18:52
Интернет

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Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Технологии

Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ

На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Происшествия

При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR

Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:57
Общество

Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы

Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Общество

Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено в 10:30
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
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Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
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Футбол

Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».
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Происшествия

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом

"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.
Обновлено в 03:50
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В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку

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Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
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Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

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Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе

Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.
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Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Рублев сенсационно обыграл Федерера в Цинциннати

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Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
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Как работают Яндекс.Новости?
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