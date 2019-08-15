Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru вчера в 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Обновлено вчера в 00:34
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика
США сократят помощь другим странам на 4,3 млрд долларов
Администрация США в нынешнем финансовом году хочет на 4,3 млрд долларов сократить объем предоставляемой иностранным государствам помощи.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Автоспорт
Ренкен: провал Гасли может обойтись «Ред Булл» в $ 11 млн
Авторитетный журналист Дитер Ренкен заявил, что провал Пьера Гасли в первой половине сезона 2019 года может стоить команде «Ред Булл» $ 11 млн.
Обновлено в 03:33
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Президент США Дональд Трамп призвал открывать в стране больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 02:03
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Культура
Художники установили в «Зарядье» мировой рекорд
Участники изобразили столицу на керамических тарелках, сообщил генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отказе от тендера по закупкам тренажёров «Бук-М1», С-300П и ПЗРК «Игла»
Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Минобороны Украины объявило о размещении тендера на закупку тренажёров для расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300П.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram
Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59