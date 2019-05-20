Финансы
Курс евро снизился до 71,96 рубляКомсомольская правда вчера в 10:06
Официальный курс евро к рублю, установленный Центрального банка России на вторник, 21 мая, потеряв в цене 28,33 копейки. Стоимость европейская валюта составила 71,96 рубля.
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Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z
Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Политика
Васильева: отчетность в российских школах сокращена до минимума
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отчетность в образовательных организациях сокращена до минимума.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Украины
Спикер Верховной рады Украины Парубий обвинил нового президента страны Зеленского в нарушении Конституции Украины.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Обновлено в 14:55
Хоккей
Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Происшествия
Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах
Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Политика
Кадыров поддержал идею переименовать родовое село отца в Ахмат-Юрт
Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 12:38
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Политика
Зеленский назначил Шефира первым помощником
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Кино
Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России»
Обновлено в 11:36
Политика
ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе
Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
Украинская армия ликвидировала в Донбассе командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 05:26