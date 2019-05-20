Финансы

Курс евро снизился до 71,96 рубляКомсомольская правда вчера в 10:06

Официальный курс евро к рублю, установленный Центрального банка России на вторник, 21 мая, потеряв в цене 28,33 копейки. Стоимость европейская валюта составила 71,96 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

РИА Новости05:48

Рубль повышается к доллару и к евро на возврате спроса на риск

ПРАЙМ12:24

ЦБ РФ опубликовал курс валют на 22 мая

Телеканал 360°08:19

Рубль развернулся вверх к доллару и повышается к евро на фоне общемирового роста спроса на риск

Финмаркет12:54

ЦБ повысил на 22 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:31

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:10

Рубль стабилизируется к доллару

Газета.Ru03:27
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В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
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Политика

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Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

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Обновлено в 08:11
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Украины

Спикер Верховной рады Украины Парубий обвинил нового президента страны Зеленского в нарушении Конституции Украины.
Обновлено в 16:22
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
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Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

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Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Происшествия

Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Кадыров поддержал идею переименовать родовое село отца в Ахмат-Юрт

Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
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Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
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Политика

В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
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Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России»

Обновлено в 11:36
Происшествия

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Политика

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Армия и оружие

Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника

Украинская армия ликвидировала в Донбассе командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 05:26
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