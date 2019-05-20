Финансы
Курс евро снизился до 71,96 рубляКомсомольская правда 20 мая в 10:06
Официальный курс евро к рублю, установленный Центрального банка России на вторник, 21 мая, потеряв в цене 28,33 копейки. Стоимость европейская валюта составила 71,96 рубля.
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