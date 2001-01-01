Финансы
Курс евро снижается на открытии торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Космос
У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR
У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 03:57
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Культура
Программа «Культурные нормативы для школьников» появится с 1 сентября
Межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников» начнется 1 сентября текущего года в восьми пилотных российских регионах.
Обновлено в 00:42
Общество
Восемь российских вузов попали в топ-100 нового предметного рейтинга
Рейтинг 2019 года оценивает вузы мира по 54 предметным областям в пяти направлениях: естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.
Обновлено в 00:45
Общество
Выпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом
В Липецке больше двух с половиной тысяч выпускников попрощались со школой.
Обновлено в 04:10
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Экономика
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка
Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Партия Порошенко опустилась в рейтинге на одну позицию ниже
Ранее "Европейская солидарность" занимала третью строчку Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко за месяц до выборов опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга, на первом месте остается партия действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки.
Обновлено в 04:18
Политика
Совфед одобрил приостановление ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:05
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:41
Происшествия
Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные
Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Наука
В случае возрождения мамонтов ученые хотят поселить их в Сибири
Обновлено в 03:58
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30