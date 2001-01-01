Финансы

Курс евро снижается на открытии торговRT на русском 03:05

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На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снижается к рублю утром 26 июня

Свободная Пресса04:23

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 62,84 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,08% ДО 71,37 Р

Financial One03:06

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:05
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