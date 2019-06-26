Финансы
Курс доллара снижается к рублю утром 26 июняСвободная Пресса 04:23
Курс доллара 26 июня вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 62,84 рубля, что на полкопейки выше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта пошла вниз и спустя час торгов стоила 62,78.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Экономика
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Обновлено в 10:00
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Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
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Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
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Армия и оружие
Поражение цели ударным беспилотником «КУБ-БЛА» сняли на видео
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Обновлено в 10:12
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Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
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Обновлено в 10:26
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Экономика
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Абакане суд обязал Минфин выплатить 50 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Абаканский городской суд обязал Минфин выплатить Артему Юрченко 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» (ст. 282 УК).
Обновлено в 09:28
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
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Обновлено в 10:04
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения.
Обновлено в 09:13
Футбол
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Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в организации международного наркокартеля
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Обновлено в 09:41
Кино
Мэрил Стрип и Николь Кидман споют в фильме Райана Мерфи
Напомним, что в 2002 году Николь Кидман получила "Золотой глобус" за участие в мюзикле "Мулен Руж", а Мэрил Стрип номинировалась на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Мамма MIA !" и "Примадонна".
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Хоккей
Омский «Авангард» подписал нападающего из НХЛ
Обновлено в 10:32
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Происшествия
«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено в 10:26
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции в отношении России
В Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) внесли две поправки в проект резолюции, которые отменяют предложение вернуть полномочия России.
Обновлено в 10:45
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
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