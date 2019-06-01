Курс доллара снизился до 62,98 рубляТАСС 24 июня в 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля. Курс евро снизился на 2 копейки и достиг 71,63 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.

Транспорт Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Тысячи человек погибнут от жары в Европе В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.

Политика Болгария больше не намерена повторять ошибки времен «Южного потока» Болгария должна была стать первой точкой газопровода «Южный поток», от которого София отказалась под давлением Еврокомиссии, однако ответвление «Турецкого потока» власти страны гарантирую достроить.

Транспорт МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.

Происшествия Михаил Савостин получил условный срок Сегодня Минераловодский городской суд огласил обвинительный приговор Михаилу Савостину по делу о приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ) и приговорил его к 3,5 года условно, сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Виталий Зубенко, представляющий интересы Савостина.

Политика СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.

Армия и оружие Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».

Игры В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65% Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.

Политика Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

Политика На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Политика Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей года Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler. Об этом говорится на сайте издания.