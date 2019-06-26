Финансы
Курс евро снижается на открытии торговRT на русском 03:05
На открытии торгов в среду, 26 июня, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество
Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google
Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».
Обновлено в 05:46
Происшествия
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:13
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Футбол
Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в Австрии
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос
Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам отдохнуть в Крыму
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года
Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:54
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18