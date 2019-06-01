Финансы
Курс евро резко выросЭкспресс газета 00:00
Иностранная валюта продолжает расти. На сегодняшний день курс доллара вырос еще на 15 копеек и теперь составляет 65.20 рублей. А вот курс евро вырос гораздо значительнее, он подорожал сразу на 70 копеек и стоит 73.07 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Финансы
Цена золота впервые за шесть лет превысила 1500 долларов за унцию
Впервые с 2013 года стоимость унции (28,35 г) золота превысила 1500 долларов США, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской товарной биржи Comex.
Обновлено в 07:54
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Авто
Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec
Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Тысячу свиней убило током на ферме в Тюменской области
Из-за сильного ветра оборвались провода, и ток дошел до помещения, где находились животные Около тысячи свиней погибли из-за удара током на ферме в селе Седикино Тюменской области, передает Интерфакс.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
Обновлено в 07:38
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына от Влада Топалова
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года.
Обновлено в 07:41
Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии
Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.
Обновлено в 04:10
Политика
Евросоюз подтвердил неприятие санкций США против Венесуэлы
Де Гордехуэла подчеркнул предельную чёткость позиции ЕС по санкциям США, напомнив о неприятии «экстерриториального применения односторонних мер».
Обновлено в 08:03
Кино
Вышел трейлер «Крестного отца Гарлема» с Форестом Уитакером
В YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Главную роль в сериале сыграл Форест Уитакер.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Происшествия
Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире
Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Недвижимость
ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК
Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
Обновлено в 05:05