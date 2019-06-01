Иностранная валюта продолжает расти. На сегодняшний день курс доллара вырос еще на 15 копеек и теперь составляет 65.20 рублей. А вот курс евро вырос гораздо значительнее, он подорожал сразу на 70 копеек и стоит 73.07 рубля.

Финансы Цена золота впервые за шесть лет превысила 1500 долларов за унцию Впервые с 2013 года стоимость унции (28,35 г) золота превысила 1500 долларов США, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской товарной биржи Comex.

Общество Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.

Происшествия ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.

Авто Электрокар Tesla Model 3 попал в руки ателье Novitec Компания Novitec придала более агрессивный облик электрическому седану Tesla Model 3. В ход пошли сплиттер, накладки на пороги, диффузор и спойлер, а также кованые колёсные диски диаметром 21 дюйм, созданные в кооперации с американской компанией Vossen.

Политика Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.

Происшествия Тысячу свиней убило током на ферме в Тюменской области Из-за сильного ветра оборвались провода, и ток дошел до помещения, где находились животные Около тысячи свиней погибли из-за удара током на ферме в селе Седикино Тюменской области, передает Интерфакс.

Политика Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо сына от Влада Топалова Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года.

Общество Жители России перечислили основные семейные нужды Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.

Общество Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.

Политика Евросоюз подтвердил неприятие санкций США против Венесуэлы Де Гордехуэла подчеркнул предельную чёткость позиции ЕС по санкциям США, напомнив о неприятии «экстерриториального применения односторонних мер».

Кино Вышел трейлер «Крестного отца Гарлема» с Форестом Уитакером В YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Главную роль в сериале сыграл Форест Уитакер.

Армия и оружие Северный флот может стать «пятым военным округом» в России Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

Здоровье Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Происшествия В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".

Происшествия Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.