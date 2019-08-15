Финансы
Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреляRT на русском вчера в 06:16
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Футбол
Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮ
По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира
В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
Обновлено в 04:22
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов признался, что чувствует небольшую вину перед пассажирами и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено в 04:57
Общество
Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году
Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Натхо может перейти в «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» может усилиться бывшим полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо.
Обновлено в 04:19
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Авто
Дизайн Ford Escape 2020 года был вдохновлен мотоциклами
Придумывая форму нового компактного кроссовера Ford Escape 2020 года, ведущий дизайнер Эндрю Базински черпал вдохновение из разных интересных источников, включая мотоциклы и Porsche 911.
Обновлено 14 августа в 23:07
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Авто
В России продано 400 тысяч Renault Duster
Российские дилеры Renault продали 400 000 внедорожников Renault Duster с момента запуска модели в 2012 году.
Обновлено в 03:59
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).
Обновлено в 05:01
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Авто
Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом
Джеймс Гликенхаус, глава американской Scuderia Cameron Glickenhaus, выложил на своей странице в Facebook фото первого серийного экземпляра внедорожника Boot.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Идею Трампа купить Гренландию в Дании сочли шуткой
В Дании сообщении об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии в Дании восприняли с недоумением.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49