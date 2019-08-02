Финансы
Курс евро повысился до 72 рублейРоссийская газета 05:53
Биржевой курс евро в пятницу днем поднялся до 72 рублей впервые с 28 июня, следует из данных Московской биржи. На максимуме евро поднимался до 72,05 рубля. Курс доллара на пятничных торгах также заметно растет к рублю, к 12.00 мск он находился возле отметки 64,9 рубля.
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Общество
Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование
Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации
Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка
О появлении наследницы экс-участник реалити-шоу сообщил спустя месяц. Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено в 15:06
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна
По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено в 18:07
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Экономика
Путин подписал закон, меняющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование предоставления трансфертов из федерального бюджета в региональные.
Обновлено в 18:02
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса
Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 18:53
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено в 16:06
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Здоровье
В Тульской области не хватает антиретровирусного лекарства
В настоящее время профильное ведомство закупает препарат за счет средств регионального бюджета на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено в 10:19
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Кино
В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Обновлено в 12:33
Происшествия
Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто
В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Политика
Договор РСМД прекратил свое действие
"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.
Обновлено в 04:49