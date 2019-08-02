Финансы

Курс евро повысился до 72 рублейРоссийская газета 05:53

2 фото
Биржевой курс евро в пятницу днем поднялся до 72 рублей впервые с 28 июня, следует из данных Московской биржи. На максимуме евро поднимался до 72,05 рубля. Курс доллара на пятничных торгах также заметно растет к рублю, к 12.00 мск он находился возле отметки 64,9 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро повысился до 72 рублей

Российская газета05:53

Курс евро поднялся до 72 рублей

RT на русском05:00

Официальный курс евро снизился до 70,47 рубля

РИА Новостивчера в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Общество

Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование

Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации

Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась вторая дочка

О появлении наследницы экс-участник реалити-шоу сообщил спустя месяц. Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

Обновлено в 15:06
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО

В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Суд продлил арест бывшего табачного дистрибутора Худояна

По словам адвоката, арест продлен вопреки медицинским показаниям обвиняемого, а также «с целью оказания давления» на господина Худояна со стороны обвинения.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено в 18:07
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Экономика

Путин подписал закон, меняющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование предоставления трансфертов из федерального бюджета в региональные.
Обновлено в 18:02
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса

Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 18:53
Гаджеты

Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel

В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено в 16:06
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Культура

Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+

За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Здоровье

В Тульской области не хватает антиретровирусного лекарства

В настоящее время профильное ведомство закупает препарат за счет средств регионального бюджета на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено в 10:19
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Кино

В сеть слили первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Обновлено в 12:33
Происшествия

Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто

В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Политика

Договор РСМД прекратил свое действие

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.
Обновлено в 04:49
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40

Обновлено в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное