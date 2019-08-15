Финансы
Курс евро поднялся выше 74 рублейРоссийская газета 07:57
Курс евро к рублю на Московской бирже поднимался до уровня в 74 рубля 1 августа, свидетельствуют данные торгов. В частности, на 13:15 мск курс рубля поднимался на 0,6 процента до 74,02 рубля. В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года.
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Армия и оружие
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