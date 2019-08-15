Курс евро к рублю на Московской бирже поднимался до уровня в 74 рубля 1 августа, свидетельствуют данные торгов. В частности, на 13:15 мск курс рубля поднимался на 0,6 процента до 74,02 рубля. В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года.

Армия и оружие В Сирии был сбит истребитель Су-22 В социальных сетях появилась неподтверждённая информация, что в Сирии группой террористов был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Происшествия В центре Лондона ранили ножом человека В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Происшествия Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.

Политика Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.

Шоу-бизнес За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.

Происшествия Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».

Политика Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.

Здоровье В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Происшествия Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321 Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Теннис Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.

Политика Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.

Армия и оружие Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика Когогина объяснила идею запрета старых машин Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.