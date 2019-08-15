Финансы
Курс евро поднялся выше 74 рублейРоссийская газета 07:57
Курс евро к рублю на Московской бирже поднимался до уровня в 74 рубля 1 августа, свидетельствуют данные торгов. В частности, на 13:15 мск курс рубля поднимался на 0,6 процента до 74,02 рубля. В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года.
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Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» рассказали об инциденте с А321
Напомним, в четверг аварийный A321 совершил посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Сирии был сбит истребитель Су-22
В социальных сетях появилась неподтверждённая информация, что в Сирии группой террористов был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест
Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Здоровье
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровском крае из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Теннис
Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой
Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.
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Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию
«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
Обновлено в 07:55