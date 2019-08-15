Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Российский рубль сегодня вновь теряет в весе

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Курс евро впервые с начала апреля превысил 74 руб

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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Ведомости07:22

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

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Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русском06:16

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфакс06:37
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

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Армия и оружие

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Умер выдающийся географ Юрий Симонов

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Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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Назван размер справедливой зарплаты в России

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В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
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На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию

Автомобиль Следственного комитета РФ попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

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