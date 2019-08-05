Финансы

Курс евро поднялся до 73 рублейГазета.Ru 12:34

В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро подскочил выше 73 рублей

Московский Комсомолец15:46

Евро поднялся в цене выше 73 рублей

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Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

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Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

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Индексы Мосбиржи и РТС продолжают снижение из-за внешнего фона

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Курс евро поднялся до 73 рублей

Газета.Ru12:34

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

Российская газета13:51
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Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми

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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
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Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Обновлено в 02:32
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Хоккей

СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»

Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза

Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску.
Обновлено в 14:05
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Политика

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Общество

Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз

Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено вчера в 03:22
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Япония собирается создать военно-космическое подразделение

Газета Yomiuri на своих страницах опубликовало о намерениях правительства Японии сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны.
Обновлено вчера в 23:25
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Здоровье

Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты

«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Кино

Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис

Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в нарушении договоренностей

КНДР обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности.
Обновлено в 19:17
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Политика

Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»

Обновлено в 17:01
Политика

Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе

Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
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