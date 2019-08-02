Финансы
Курс евро поднялся до 72 рублейRT на русском 05:00
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»
Обновлено в 05:57
Происшествия
Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге
В Санкт-Петербурге родители получили срок за попытку послать сына в армию, сообщает Мойка78.
Обновлено в 05:40
Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС
27 июля бойцы Бундесвера должны были отправиться в Каунас, чтобы пополнить ряды международного батальона НАТО, размещенного там в 2017 году.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане
"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций
1 июля Япония ужесточила контроль за поставками в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Рита Дакота отреагировала на информацию о своем новом романе
В Сети появилась информация о том, что Рита Дакота спустя год после расставания мужем с Владом Соколовским закрутила новый роман с 34-летним Виталием Гурковым, белорусским чемпионом мира по тайскому боксу, с которым она встречалась десять лет назад.
Обновлено в 04:24
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Общество
Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку
Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и быть счастливыми
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза попросила всех улыбнуться и быть счастливыми.
Обновлено в 00:16
Теннис
Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. Его не накажут
Позже стало известно, что австралиец избежал наказания за данную выходку. (🎥@TennisTV) pic.twitter.com/aI0Ina3y1H — doublefault28 (@doublefault28) August 2, 2019 Ранее в СМИ сообщалось, что Кирьос обозвал арбитра "картошкой с руками и ногами".
Обновлено в 05:59
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева
Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Бывший ухажер Милославской не верит в ее роман с Александром Петровым
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Авто
ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде
Обновлено в 05:02
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00