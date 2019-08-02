Финансы

Курс евро поднялся до 72 рублейRT на русском 05:00

Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС05:29

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Газета.Ru05:24

Доллар и евро растут на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:14

Курс доллара превысил 65 рублей

RT на русском05:14

Доллар превысил 65 рублей впервые с начала июня 2019 года

News.ru05:29

Доллар вырос на 81 копейку

Финмаркет04:45

Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июня

Банки.ру05:31
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Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Футбол

«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

Обновлено в 05:57
Происшествия

Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители получили срок за попытку послать сына в армию, сообщает Мойка78.
Обновлено в 05:40
Политика

В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС

27 июля бойцы Бундесвера должны были отправиться в Каунас, чтобы пополнить ряды международного батальона НАТО, размещенного там в 2017 году.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Футбол

«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика

В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций

1 июля Япония ужесточила контроль за поставками в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Рита Дакота отреагировала на информацию о своем новом романе

В Сети появилась информация о том, что Рита Дакота спустя год после расставания мужем с Владом Соколовским закрутила новый роман с 34-летним Виталием Гурковым, белорусским чемпионом мира по тайскому боксу, с которым она встречалась десять лет назад.
Обновлено в 04:24
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа

Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Общество

Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку

Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и быть счастливыми

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза попросила всех улыбнуться и быть счастливыми.
Обновлено в 00:16
Теннис

Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. Его не накажут

Позже стало известно, что австралиец избежал наказания за данную выходку. (🎥@TennisTV) pic.twitter.com/aI0Ina3y1H — doublefault28 (@doublefault28) August 2, 2019 Ранее в СМИ сообщалось, что Кирьос обозвал арбитра "картошкой с руками и ногами".
Обновлено в 05:59
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Транспорт

ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин

ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика

В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева

Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Бывший ухажер Милославской не верит в ее роман с Александром Петровым

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде

Обновлено в 05:02
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
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