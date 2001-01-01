Курс евро по отношению к доллару США в 9:55 MSK 22 марта понизился на 0.06%АК&М 03:00

Курс евро по отношению к доллару США в 9:55 MSK 22 марта понизился на 0.06% (-0.0007) до $1.1380 с $1.1423 предыдущего закрытия.

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