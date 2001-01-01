Общество
Курс евро по отношению к доллару США в 9:55 MSK 22 марта понизился на 0.06%АК&М 03:00
Курс евро по отношению к доллару США в 9:55 MSK 22 марта понизился на 0.06% (-0.0007) до $1.1380 с $1.1423 предыдущего закрытия.
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Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 05:27
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Ранее считалось, что люди, занимающиеся спортом и тяжелым физическим трудом, должны увеличивать норму употребления воды практически в два раза, если сравнивать с нормами потребления жидкости для тех, чей образ жизни более пассивный.
Обновлено в 04:19
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП на трассе М-5 скончался в больнице
Один из пострадавших в ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург скончался в больнице, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Обновлено в 05:21
Политика
США выразили обеспокоенность изменениями в уставе «Нафтогаза»
Посольство США на Украине выразило озабоченность «неожиданными изменениями», внесёнными в устав «Нафтогаза», а также их потенциальными последствиями.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Политика
Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины
Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Обновлено в 08:24
Происшествия
После звонков о «минировании» проверяют несколько школ в Москве
После нескольких анонимных звонков о "минировании" в столице проверяют 11 школ и детский сад.
Обновлено в 07:22
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Обновлено в 08:43
Экономика
Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Здоровье
В Петербурге врачи сделают бесполого ребенка девочкой
Младенцу предстоит перенести сложнейшую пластическую операцию В Северной столице проведут сложную пластическую операцию бесполому младенцу, сообщает "Петербургский дневник".
Обновлено в 09:25
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Космос
Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47