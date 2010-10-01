Финансы
АК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06% (+0.0007) до $1.1107 с $1.1100 предыдущего закрытия.
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Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Клопс вчера в 13:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о флаге Украины над Донецком
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на ранее прозвучавшее желание Петра Порошенко поднять флаг Украины над столицей ДНР Донецком.
РЕН ТВ вчера в 18:26
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Игры
Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео
В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Музыка
Сладковский и Ролдугин откроют сезон в Башкирии
Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский.
Орфей 04:19
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019
27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Авто
Представлен новый бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6
Немецкий бронированный внедорожник BMW X5 - Protection VR6 получил уровень защиты - VR6.
Народные новости 00:27
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Происшествия
Жуткий ливень и град в Мадриде сносил машины
В Сети появились фото и видео ливня в Мадриде - потоками воды на улицах сносит автомобили и мусорные баки, градом завалило дороги.
Газета Metro 03:19
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Музыка
Объявлены победители премии MTV Video Music Awards
В США объявлены победители премии MTV Video Music Awards.
Суть событий 03:47
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском вчера в 05:25
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13