Финансы

АК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06% (+0.0007) до $1.1107 с $1.1100 предыдущего закрытия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06%

АК&М03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Клопс вчера в 13:07
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о флаге Украины над Донецком

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на ранее прозвучавшее желание Петра Порошенко поднять флаг Украины над столицей ДНР Донецком.
РЕН ТВ вчера в 18:26
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Футбол

«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне

Российская газета 04:43
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Игры

Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео

В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Политика

Россия и Украина определили дату обмена заключенными

Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Культура

Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Музыка

Сладковский и Ролдугин откроют сезон в Башкирии

Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский.
Орфей 04:19
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019

27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Происшествия

Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Авто

Представлен новый бронированный кроссовер BMW X5 Protection VR6

Немецкий бронированный внедорожник BMW X5 - Protection VR6 получил уровень защиты - VR6.
Народные новости 00:27
Здоровье

Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Происшествия

Жуткий ливень и град в Мадриде сносил машины

В Сети появились фото и видео ливня в Мадриде - потоками воды на улицах сносит автомобили и мусорные баки, градом завалило дороги.
Газета Metro 03:19
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Общество

Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Музыка

Объявлены победители премии MTV Video Music Awards

В США объявлены победители премии MTV Video Music Awards.
Суть событий 03:47
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском вчера в 05:25
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Происшествия

Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ

Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное