Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 27 августа повысился на 0.06% (+0.0007) до $1.1107 с $1.1100 предыдущего закрытия.

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