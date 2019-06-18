Курс валют на сегодня: евро и доллар немного вырослиЭкспресс газета 19 июня в 01:17

Рубль укрепил свои позиции сегодня, 19 июня. Сегодня, 19 июня, курс валют показал совсем незначительный рост доллара и евро. На сегодняшний день курс доллара составляет 64,33 рубля, за сутки он вырос на 2 копейки.

Курс валют на сегодня: евро и доллар немного выросли

Политика Депутат Гаврилов отреагировал на беспорядки в Грузии Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов назвал проявлением «экстремистской активности» выступления против российской делегации в Грузии.

Происшествия Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.

Театры Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.

Шоу-бизнес Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Путешествия РСТ посоветовал туристам воздержаться от прогулок по центру Тбилиси Российский сенатор Владимир Джабраилов, в свою очередь, порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Грузию.

Политика Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Авто JAC обновила компактный кроссовер S3 Китайский автопроизводитель JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3. Об этом 21 июня пишет «Авторевю».

Единоборства Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.

Политика Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Происшествия На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.

Здоровье Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.

Экономика В России могут открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов В сопроводительных документах к проекту говорится о том, что пользоваться такими магазинами, где ведется беспошлинная торговля, смогут только члены дипломатического персонала, консульские должностные лица и члены их семей, которые проживают вместе с ними, а также сотрудники и должностные лица представительств государств при международных организациях и тому подобных организаций.

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Происшествия Пожар на свалке у храма в Москве потушен Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".