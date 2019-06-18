Финансы
Курс валют на сегодня: евро и доллар немного вырослиЭкспресс газета 19 июня в 01:17
Рубль укрепил свои позиции сегодня, 19 июня. Сегодня, 19 июня, курс валют показал совсем незначительный рост доллара и евро. На сегодняшний день курс доллара составляет 64,33 рубля, за сутки он вырос на 2 копейки.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на беспорядки в Грузии
Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов назвал проявлением «экстремистской активности» выступления против российской делегации в Грузии.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей
В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма
Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
Обновлено в 04:29
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Путешествия
РСТ посоветовал туристам воздержаться от прогулок по центру Тбилиси
Российский сенатор Владимир Джабраилов, в свою очередь, порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Грузию.
Обновлено в 06:10
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Авто
JAC обновила компактный кроссовер S3
Китайский автопроизводитель JAC выпустил обновленную версию компактного кроссовера S3. Об этом 21 июня пишет «Авторевю».
Обновлено в 06:16
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства
Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Экономика
В России могут открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
В сопроводительных документах к проекту говорится о том, что пользоваться такими магазинами, где ведется беспошлинная торговля, смогут только члены дипломатического персонала, консульские должностные лица и члены их семей, которые проживают вместе с ними, а также сотрудники и должностные лица представительств государств при международных организациях и тому подобных организаций.
Обновлено в 07:13
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пожар на свалке у храма в Москве потушен
Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Игры
В StarCraft Remastered добавят мультяшную графику
Обновлено в 04:39
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Происшествия
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 06:00
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24