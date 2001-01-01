Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 21 июня понизился на 0.02%АК&М 03:13

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 21 июня понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1289 с $1.1291 предыдущего закрытия.

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