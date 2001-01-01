Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 21 июня понизился на 0.02%АК&М 03:13
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 21 июня понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1289 с $1.1291 предыдущего закрытия.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Энергетика
«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»
"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»
Футболист юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с "Леванте".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Космос
Blue Origin успешно испытала двигатель для лунного модуля
Blue Origin провела первые испытания двигателя BE-7, который будет использоваться в лунном посадочном модуле Blue Moon.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Huawei до Android 10 обновит 11 моделей смартфонов
Huawei несмотря на ряд ограничений будет тоже обновлять свои смартфоны и уже известно, что первыми новую мобильную ОС от Googe получат 11 моделей.
Обновлено 18 июня в 12:42
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02