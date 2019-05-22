Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 24 мая повысился на 0.09%АК&М 03:08

Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 24 мая повысился на 0.09% (+0.0010) до $1.1194 с $1.1184 предыдущего закрытия.

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