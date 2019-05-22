Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 24 мая повысился на 0.09%АК&М 03:08
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 24 мая повысился на 0.09% (+0.0010) до $1.1194 с $1.1184 предыдущего закрытия.
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Происшествия
В Шереметьево произошло ЧП с «Суперджетом»
Обновлено в 08:26
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Футбол
Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба.
Обновлено в 09:18
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Общество
Москвичей предупредили об атаках ворон
Орнитологи предупреждают, ворона – птица с массивным клювом, да еще и сообразительная – целится в голову.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Канны-2019: бывшая девушка Федора Смолова похвасталась бриллиантами за 14 миллионов
Поклонники уже сравнивают девушку с Моникой Беллуччи. Каннский кинофестиваль ежегодно собирает на Лазурном берегу звезд со всего мира.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку
Обновлено в 09:17
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Общество
В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Игры
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Космос
Участники эксперимента SIRIUS совершили виртуальную высадку на Луну
Участники эксперимента по имитации полета на Луну SIRIUS-19 совершили виртуальную высадку на лунную поверхность, сообщает в пятницу Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Обновлено в 08:57
Экономика
В 1-м квартале Nordgold снизил производство золота на 6%
В поквартальном сопоставлении производство сократилось на 9%, в основном из-за сезонного снижения объема переработки руды на "Нерюнгри", связанного с влиянием зимних холодов на процесс кучного выщелачивания, а также понижения коэффициента извлечения на рудниках Bouly, Taparko и "Суздаль", поясняет компания.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Общество
Петербург выделит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы
Правительство Петербурга выделит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Общество
Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле
Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
Обновлено в 07:00
Культура
Спецвыпуск с финалистами шоу «Голос. Дети» покажут 24 мая
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Софи Тернер сменила образ после завершения «Игры престолов»
Сразу после завершения съемок актер побрился и сделал короткую стрижку к неудовольствию собственных поклонников.
Обновлено в 09:39
Хоккей
Василевский сыграет с Финляндией
В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03