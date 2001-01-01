Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03%АК&М вчера в 03:10
Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03% (+0.0003) до $1.1093 с $1.1090 предыдущего закрытия.
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Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
На трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 19 августа произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Обновлено в 01:11
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:46
Теннис
Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Салеме
Обновлено в 00:28
Религия
Яблочный Спас отмечают православные верующие
Преображение Господне входит в число двунадесятых — то есть двенадцати важнейших, после Пасхи, праздников в Православии.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.
Обновлено в 01:35
Политика
Помпео прокомментировал освобождение иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В войну мэрии Челябинска с депутатом Госдумы включилась прокуратура
Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).
Обновлено в 01:13
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Игры
THQ Nordic перезапустит классическую серию Comanche
Обновлено вчера в 14:35
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40