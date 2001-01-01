Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03% (+0.0003) до $1.1093 с $1.1090 предыдущего закрытия.

Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03%

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