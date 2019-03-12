Финансы

Курс евро опустился ниже 74 рублейТАСС 03:55

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,29% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 73,99 рубля, свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс евро находился ниже 74 рублей 25 февраля 2019 года.
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Курс евро опустился ниже 74 рублей

Российская газета04:36

Биржевой курс евро впервые с 25 февраля опустился ниже 74 рублей

Росбалт04:43

Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 25 февраля

Интерфакс03:59

Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 25 февраля

Life.ru03:51

Евро обрушился ниже 74 рублей

Газета.Ru03:49

Курс евро опустился ниже 74 рублей

ТАСС03:55

Курс евро опустился ниже 74 рублей

Rambler News Service04:03
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