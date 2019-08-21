Финансы

Курс евро опустился ниже 73 рублейRambler News Service вчера в 13:25

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По состоянию на 20:21 мск показатель вновь превысил 73 руб. и достиг отметки в 73,04 руб. Курс доллара снизился на 78 коп. — до 65,79 руб. 15 августа биржевой курс евро превысил 74 руб.
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Биржевые данные указывают на снижение курса евро ниже 73 рублей

Rostov gazeta07:59

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Курс евро опустился ниже 73 рублей

REGNUMвчера в 15:46

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Коммерсантъвчера в 14:30

Курс евро опустился ниже 73 рублей

Rambler News Serviceвчера в 13:25
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
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