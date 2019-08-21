Финансы
Курс евро опустился ниже 73 рублейRambler News Service вчера в 13:25
По состоянию на 20:21 мск показатель вновь превысил 73 руб. и достиг отметки в 73,04 руб. Курс доллара снизился на 78 коп. — до 65,79 руб. 15 августа биржевой курс евро превысил 74 руб.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Авто
Первый Hyundai Palisade застали в России
В российском представительстве Hyundai в комментарии изданию отдельно подчеркнули, что не имеют никакого отношения к первому в России экземпляру Palisade.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата
В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 08:14
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Кино
Режиссер Сергей Соловьев откроет свой театр в Москве
Обновлено в 04:24
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.
Обновлено в 05:05
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Здоровье
Как по кашлю определить рак легких, рассказали врачи
Медицинские специалисты Соединенного Королевства перечислили признаки, как по кашлю определить развитие рака легких.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матче
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
Обновлено в 07:18
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено вчера в 12:52
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Ульяновске мужчина устроил стрельбу в офисе
Вечером 21 августа в Ульяновске в одном из офисов на улице Ефремова произошёл конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них выстрелил из ружья в другого.
Обновлено в 04:31
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
Обновлено в 08:21