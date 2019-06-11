Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна вчера в 13:08

Курс европейской валюты опустился на 28 копеек по сравнению с итогами прошедшей пятницы и составил 73,18 рубля. В итоге официальный курс ЦБ РФ, установленный на 11 июня, составляет 64,7919 рубля за один доллар США и 73,2148 рубля за один евро.
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Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалт08:07

Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ru03:35

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

Банки.ру03:26

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:25

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:18

Рубль растет в парах с долларом и евро вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ06:42

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Интерфакс03:30
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Гаджеты

Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена

Продажи смартфона moto g7 plus по цене 22 990 рублей стартуют с 11 июня 2019 г. Также moto g7 plus можно приобрести в сети «Связной», в одном из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли Ситилинк и у других ключевых федеральных партнеров.
Обновлено в 08:33
Экономика

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма

Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Политика

В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
Наука

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Политика

Конституционный суд Украины проверит указ Зеленского о роспуске Рады

Напомним, в конце мая украинский президент подписал указ, который прекращал полномочия текущего созыва Рады досрочно и закреплял дату внеочередных выборов — 21 июля 2019 года.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы

Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25
Энергетика

«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»

Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Наука

Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом

Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Экономика

Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Происшествия

«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»

Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Экономика

Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»

17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Более 5 млн жителей Украины переболели гриппом с начала эпидсезона

В течение эпидемического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек.
Обновлено в 08:17
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Игры

Ubisoft показала Watch Dogs Legion

Обновлено вчера в 19:10
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Авто

Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation

Британская компания готовится презентовать свой новый автомобиль - Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.
Обновлено в 06:38
Экономика

Хуснуллин рассказал о проблеме при переходе на эскроу-счета в Москве

До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
Обновлено в 04:27
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня

Обновлено в 08:33
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