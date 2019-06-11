Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна вчера в 13:08
Курс европейской валюты опустился на 28 копеек по сравнению с итогами прошедшей пятницы и составил 73,18 рубля. В итоге официальный курс ЦБ РФ, установленный на 11 июня, составляет 64,7919 рубля за один доллар США и 73,2148 рубля за один евро.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Гаджеты
Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена
Продажи смартфона moto g7 plus по цене 22 990 рублей стартуют с 11 июня 2019 г. Также moto g7 plus можно приобрести в сети «Связной», в одном из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли Ситилинк и у других ключевых федеральных партнеров.
Обновлено в 08:33
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Политика
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
Наука
В гробнице майя найдены ужасающие черепа
В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Политика
Конституционный суд Украины проверит указ Зеленского о роспуске Рады
Напомним, в конце мая украинский президент подписал указ, который прекращал полномочия текущего созыва Рады досрочно и закреплял дату внеочередных выборов — 21 июля 2019 года.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Взрыв прогремел на танкере в Махачкале, есть жертвы
Ранее МЧС сообщило, что хлопок газовоздушной смеси произошел в танкере в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов.
Обновлено в 02:25
Энергетика
«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»
Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Наука
Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом
Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Более 5 млн жителей Украины переболели гриппом с начала эпидсезона
В течение эпидемического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Игры
Ubisoft показала Watch Dogs Legion
Обновлено вчера в 19:10
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Британская компания готовится презентовать свой новый автомобиль - Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.
Обновлено в 06:38
Экономика
Хуснуллин рассказал о проблеме при переходе на эскроу-счета в Москве
До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
Обновлено в 04:27
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33