Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна вчера в 13:08

Курс европейской валюты опустился на 28 копеек по сравнению с итогами прошедшей пятницы и составил 73,18 рубля. В итоге официальный курс ЦБ РФ, установленный на 11 июня, составляет 64,7919 рубля за один доллар США и 73,2148 рубля за один евро.

Рубль укрепился к доллару и евро

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