Финансы

Рубль уверенно растет, евро уже ниже 73 рублейПРАЙМ вчера в 12:12

Курс рубля на вечерних торгах продолжает уверенный рост на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже уровня 73 рубля, преодоленного в пятницу, следует из данных Московской биржи.
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