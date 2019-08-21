Финансы
Курс евро опустился ниже 73 рублейRambler News Service 13:25
По состоянию на 20:21 мск показатель вновь превысил 73 руб. и достиг отметки в 73,04 руб. Курс доллара снизился на 78 коп. — до 65,79 руб. 15 августа биржевой курс евро превысил 74 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Транспорт
«Пулково» пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию «Россия»
Оператор петербургского аэропорта "Пулково" "Воздушные ворота северной столицы" предупредил авиакомпанию "Россия", что может прекратит обслуживать ее рейсы.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка
Экс-участник The Prodigy выступит в Петербурге
В субботу, 24 августа, в Петербурге пройдет четвертый ежегодный фестиваль уличной культуры Snapback#4. В рамках мероприятия, в Музее стрит-арта выступит экс-участник группы The Prodigy Лирой Торнхилл.
Обновлено в 08:37
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России по баскетболу на ЧМ-2019
Центровой московского ЦСКА Джоэль Боломбой не поможет сборной России по баскетболу на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено в 11:15
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Технологии
Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе
Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено в 17:24
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8
Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено вчера в 18:17
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Кино
Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке
В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43