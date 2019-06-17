Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов
Обновлено в 03:32
Происшествия
Коммерсант из Нижнего Тагила прописал 10 тысяч мигрантов
Стало известно, что с 2015 по 2018 годы бизнесмен как физическое лицо фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении на улице Индустриальной более 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 04:36
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Политика
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель
«Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество
«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
После развода Кирилл Плетнев рассказал о панических атаках
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля
В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
Обновлено в 01:54
Политика
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировую
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500
В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
СК возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн руб
«Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»)», - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01