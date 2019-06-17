Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:17

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфакс04:48

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,34 рубля

Банки.ру04:36

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:14

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

ТАСС04:47

Курс евро опустился ниже 72 рублей

RT на русском04:33

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новостивчера в 05:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Футбол

«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

Обновлено в 03:32
Происшествия

Коммерсант из Нижнего Тагила прописал 10 тысяч мигрантов

Стало известно, что с 2015 по 2018 годы бизнесмен как физическое лицо фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении на улице Индустриальной более 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 04:36
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Политика

Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли

В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни.
Обновлено в 02:04
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

В России предложили сажать в тюрьму за домогательства

Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель

«Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество

«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже

Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

После развода Кирилл Плетнев рассказал о панических атаках

Обновлено вчера в 18:15
Политика

Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля

В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
Обновлено в 01:54
Политика

Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировую

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500

В «Алмаз-Антее» рассказали об уникальных особенностях ракеты С-500.
Обновлено в 02:28
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

СК возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн руб

«Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»)», - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
Обновлено в 01:01
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