Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Взгляд.ру10:01

Евро снижается на открытии

Газета.Ruвчера в 03:42

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с конца апреля

Экономика сегодня10:13

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском09:52

Биржевой курс доллара ушел ниже 64 рублей

Банки.ру10:23

Рубль прибавляет на дорожающей нефти, доллар уже дешевле 64 руб

ПРАЙМ10:05

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Росбалт11:27
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Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Обновлено в 11:59
Интернет

В работе Google по всему миру зафиксирован сбой

Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Общество

Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Политика

Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже

Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Кино

Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на Ганзейских днях в Пскове

Как отмечает Псковское агентство информации, кинофестиваль «Западные ворота» пройдет во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты

Xiaomi привезла новые телевизоры в Россию

Обновлено в 10:58
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Футбол

Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Экономика

Россияне смогут сдать мусор после ремонта в строительные магазины

Leroy Merlin, который известен россиянам товарами для ремонта и отделки помещений, садовых принадлежностей и строительных материалов, объявил о пилотном запуске проекта по сбору мусора.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Космос

В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»

НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Вадим Галыгин, известный по шуткам про «сумку», сегодня снова стал отцом. Его жена Ольга подарила «комедийщику» второго ребёнка.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Санта Димопулос ждет второго ребенка

Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
Космос

След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Обновлено в 10:31
Спорт

Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Космос

В Самарский университет приехали 40 молодых ученых из 23 стран

В Самарском университете началась XV Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе».
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол

Бывшего президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини во вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции.
Обновлено в 04:41
Авто

Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf

Обновлено вчера в 12:47
Кино

Бой Джордж хочет, чтобы Софи Тернер сыграла его в байопике

Люди скажут, что она не может сыграть меня, потому что она – женщина.
Обновлено вчера в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
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