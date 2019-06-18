Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Обновлено в 11:59
Интернет
В работе Google по всему миру зафиксирован сбой
Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Общество
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Кино
Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на Ганзейских днях в Пскове
Как отмечает Псковское агентство информации, кинофестиваль «Западные ворота» пройдет во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты
Xiaomi привезла новые телевизоры в Россию
Обновлено в 10:58
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Экономика
Россияне смогут сдать мусор после ремонта в строительные магазины
Leroy Merlin, который известен россиянам товарами для ремонта и отделки помещений, садовых принадлежностей и строительных материалов, объявил о пилотном запуске проекта по сбору мусора.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Космос
В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»
НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
Вадим Галыгин, известный по шуткам про «сумку», сегодня снова стал отцом. Его жена Ольга подарила «комедийщику» второго ребёнка.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Санта Димопулос ждет второго ребенка
Санта Димопулос воспитывает сына Даниэля, который недавно закончил четвертый класс.
Обновлено в 07:38
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Обновлено в 10:31
Спорт
Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира
Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Космос
В Самарский университет приехали 40 молодых ученых из 23 стран
В Самарском университете началась XV Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе».
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол
Бывшего президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини во вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции.
Обновлено в 04:41
Авто
Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Бой Джордж хочет, чтобы Софи Тернер сыграла его в байопике
Люди скажут, что она не может сыграть меня, потому что она – женщина.
Обновлено вчера в 08:19