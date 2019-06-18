Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублейТАСС 04:47

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 71,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск. В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая.

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

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