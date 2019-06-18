Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском вчера в 04:33

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Рынок может увидеть падение евро до минимума с начала 2018 года

Российская газетавчера в 23:00

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 руб

РБКвчера в 10:08

Рубль достиг первой цели роста

Инвест-Форсайт17 июня в 08:21

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русскомвчера в 09:52

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ

Интерфаксвчера в 04:48

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

ТАССвчера в 10:05

Курс доллара опустился до самой низкой отметки за полтора месяца

Inkazan17 июня в 08:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Баскетбол

Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Обновлено вчера в 10:43
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

Обновлено вчера в 07:36
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Обновлено вчера в 09:39
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Авто

Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Волкер призвал Украину покупать американское оружие

Спецпредставитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен начать покупать оружие у США.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

С начала года горожане воспользовались услугой записи на прием к врачу на mos.ru около шести миллионов раз

Услугой записи на прием к врачу на mos.ru воспользовались около шести миллионов раз с начала года.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Роскачество назвало рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Российская система качества вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Обновлено вчера в 17:58
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

У россиян хотят изымать земли за мусор и нескошенную траву

Как сообщает РБК, Минэкономразвития разработало два законопроекта, которые прописывают новый механизм изъятия земельных участков у граждан, нарушающих правила пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество

В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом

Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено 17 июня в 05:10
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено вчера в 10:37
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