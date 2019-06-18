Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 04:33

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Взгляд.ру10:01

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

RT на русском09:52

Рубль прибавляет на дорожающей нефти, доллар уже дешевле 64 руб

ПРАЙМ10:05

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и евро — на 51

Банки.ру12:24

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

ТАСС10:05

Биржевой курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро — ниже 72

Росбалт11:27

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новостивчера в 05:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Религия

Городской опрос о храме Святой Екатерины не имеет смысла

Обещание представителей администрации и думы Екатеринбурга, что результаты общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины будут обязательными к исполнению, не соотносятся с положениями федерального законодательства.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии

Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Обновлено в 15:04
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Обновлено в 02:12
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Авто

Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Питьевая вода Ростовской области признана одной из самых грязных в стране

По данным Роспотребнадзора, почти 25% жителей сельских территорий региона не обеспечены питьевой водой соответствующего качества, в городах этот показатель равен лишь 3, 1%. В воде, взятой из системы централизованного питьевого водоснабжения, доля натрия превышена в 2-5 раз, а сульфидов и сероводорода - от 2 до 5 раз.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Следствие отпустило младшего сына Соколова после убийства матери

Обновлено в 13:50
Футбол

Защитник «Локомотива» Денисов перейдет в «Рубин»

Обновлено в 13:50
Транспорт

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии в Москве поговорку на случай введения санкций

Посол Швейцарии в России Ив Россье в ходе церемонии открытия обновлённого комплекса зданий дипмиссии страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок.
Обновлено в 15:07
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Футбол

Гол Влашича не помог хорватам избежать разгрома в матче с Румынией

Обновлено в 14:32
Футбол

Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»

После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Политика

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
Обновлено в 14:03
Политика

Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

Обновлено в 13:02
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Футбол

Анюков могут заявить за «Зенит» в качестве играющего тренера

Ветеран питерского "Зенита" Александр Анюков, контракт которого с командой из северной столицы истекает 30-го июня текущего года, может остаться в клубе в качестве играющего тренера.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Ирина Шейк совершила «стильную» прогулку с дочкой по Нью-Йорку

Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
Обновлено в 09:20
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