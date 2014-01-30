Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 10:53
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 46 копеек — до 71,99 рубля.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Экономика
Отток капитала из России вырос почти в два раза
Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.
Обновлено в 11:16
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Кино
Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»
Обновлено в 04:25
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Обновлено в 10:33
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:52
Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Школу закрыли из-за следов обогащенного урана в США
В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол
Денис Глушаков объяснил переход из «Локомотива» в «Спартак»
Полузащитник перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Обновлено в 12:11
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею
Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Хоккей
Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива»
Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:20
Происшествия
МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам
МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.
Обновлено в 11:36
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25