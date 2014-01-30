Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 10:53

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 46 копеек — до 71,99 рубля.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Политика Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Экономика Отток капитала из России вырос почти в два раза Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

Политика Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.

Экономика Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Политика Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Политика Путин поручил установить День географа Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.

Политика Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Финансы Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.

Футбол «Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.

Общество Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.

Происшествия Школу закрыли из-за следов обогащенного урана в США В США школу закрыли из-за возможного присутствия в здании следов обогащенного урана. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Футбол Денис Глушаков объяснил переход из «Локомотива» в «Спартак» Полузащитник перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Политика Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».

Хоккей Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Хоккей Мактавиш назначен на пост главного тренера ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш назначен на пост главного тренера "Локомотива", сообщается на сайте ярославского хоккейного клуба.

Происшествия МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.