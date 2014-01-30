Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейТАСС 11:04

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года. Курс доллара по состоянию на 17:48 мск опустился на 0,38%, до 64,4 рубля. Рубль укрепляется на фоне роста цены нефти.
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Евро опустился ниже 72 рублей

Газета.Ru11:04

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Rambler News Service11:20

Курс евро опустился ниже 72 руб

РБК11:07

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Интерфакс12:35

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС11:04

Курс евро опустился ниже 72 рублей

RT на русском10:53

Курс евро обрушился ниже 72 рублей

Московский Комсомолец10:52
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Политика

В Берлине заявили, что Германия не является колонией США

Посол США в Германии Ричард Гренелл позволяет себе неприемлемые высказывания в адрес независимого государства, как будто Германия является колонией США, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала фигуру после новых родов

Дарья Мельникова впервые показала фигуру после новых родов Пока ее фигура далека от идеальной.
Обновлено в 14:37
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".
Обновлено в 15:28
Происшествия

Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Спорт

Загитова попробовала себя в роли теннисистки

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Samsung исправила недостатки Galaxy Fold

Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Политика

Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам

Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Политика

Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева

Обновлено в 11:34
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Технологии

В Интернете обнаружили базу данных российских туристов

В настоящее время база уже закрыта, однако ранее в ней присутствовали учетные записи нескольких подключенных к сервису туристических агентств, которые позволяли получить доступ к паспортным данным туристов, информации об их поездках, билетах и адресах электронной почты.
Обновлено в 15:24
Хоккей

Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Политика

Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
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