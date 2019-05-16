Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 10:53

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 46 копеек — до 71,99 рубля.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Происшествия Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.

Армия и оружие Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.

Политика Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.

Музыка В Тель-Авиве назвали первых финалистов Евровидения В Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения, зрители узнали имена первых десяти финалистов.

Здоровье Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.

Происшествия Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте» Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».

Политика Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.

Общество В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Происшествия Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.

Путешествия АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20% Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Общество В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан 16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.

Музыка Букмекеры назвали фаворитов Евровидения Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.

Финансы Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.

Политика Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.

Политика Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.

Футбол «Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.

Общество В России появится новый вид проверки предпринимателей В России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Футбол Курбан Бердыев уйдёт из «Рубина» Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинет свой пост после окончания текущего сезона.