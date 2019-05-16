Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублейRT на русском 10:53

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 46 копеек — до 71,99 рубля.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля

Интерфакс11:01

Евро опустился ниже 72 рублей

Газета.Ru11:04

Курс евро опустился ниже 72 рублей

ТАСС11:04

Курс евро опустился ниже 72 руб

РБК11:07

Евро впервые с начала месяца опустился ниже 72 рублей

Life.ru10:59

Курс евро опустился ниже 72 рублей

RT на русском10:53

Курс евро обрушился ниже 72 рублей

Московский Комсомолец10:52
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов

Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Музыка

В Тель-Авиве назвали первых финалистов Евровидения

В Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения, зрители узнали имена первых десяти финалистов.
Обновлено 14 мая в 17:48
Политика

Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

Обновлено в 05:24
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38
Путешествия

АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%

Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Общество

В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан

16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Музыка

Букмекеры назвали фаворитов Евровидения

Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.
Обновлено вчера в 07:32
Финансы

Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки

Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола

Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Общество

В России появится новый вид проверки предпринимателей

В России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит.
Обновлено в 04:51
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Футбол

Курбан Бердыев уйдёт из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинет свой пост после окончания текущего сезона.
Обновлено в 05:58
Футбол

Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
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